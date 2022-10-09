ПК "Південь": ЗСУ збили російський літак і дрон-камікадзе
Вранці 9 жовтня Повітряні сили ЗСУ збили на півдні України російський літак та дрон-камікадзе типу "Shahed-136", повідомляє Українська правда.
Про це заявили у Повітряному командуванні "Південь".
"Об 11:00 на Миколаївщині збили російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється)", – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що 9 жовтня близько 11:30 ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136" (у Росії отримав назву "Герань-2"). Українські військові знищили літальний апарат над морем.