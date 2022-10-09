ПК "Південь": ЗСУ збили російський літак і дрон-камікадзе

Вранці 9 жовтня Повітряні сили ЗСУ збили на півдні України російський літак та дрон-камікадзе типу "Shahed-136", повідомляє Українська правда.

Про це заявили у Повітряному командуванні "Південь".

"Об 11:00 на Миколаївщині збили російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється)" , – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 9 жовтня близько 11:30 ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136" (у Росії отримав назву "Герань-2"). Українські військові знищили літальний апарат над морем.