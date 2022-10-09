Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ

Киргизстан ухвалив рішення скасувати навчання Організації договору про колективну безпеку на своїй території. Перед цим президент країни Садир Жапаров не приїхав на ювілей російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Киргизстану.

Командно-штабні навчання із миротворцями ОДКБ Непорушне братство-2022 мали пройти з 10 по 14 жовтня у навчальному центрі Едельвейс.

Варто зазначити, що в навчаннях мали взяти участь військові Таджикистану. Але після загострення конфлікту на кордоні в Киргизії почали вимагати скасування навчань чи виключення Таджикистану.

Раніше стало відомо, що Жапаров не брав участі в неформальній зустрічі лідерів СНД у Санкт-Петербурзі, головною подією якої мав бути ювілей Путіна і президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Бойові дії на кордоні Таджикистану та Киргизстану спалахнули 14 вересня. Вранці 16 вересня ситуація загострилася, сторони поклали відповідальність за розпал конфлікту одна на другу. Також Киргизстан і Таджикистан звинуватили один одного у застосуванні важкого озброєння.

25 вересня голови Державних комітетів національної безпеки Киргизстану та Таджикистану Камчибек Ташиєв та Саймумін Ятімов підписали протокол про припинення конфлікту між країнами та його наслідків.

Обидві країни є союзниками по ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку), до складу якої входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Кордон між Киргизстаном і Таджикистаном має протяжність 970 кілометрів, з яких узгоджено лише 519 кілометрів, а решта вважаються спірними.