ГУР: Росія намагається залучити до війни Білорусь
Росія не залишає спроб залучити Білорусь до війни проти України, заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Корреспондент.
"Постійно проводяться зустрічі Путіна та Лукашенка, де обговорюється це питання, і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення", – вважає Скібіцький.
За його словами, Лукашенко категорично не бажає вступу Білорусі у війну.
"Він готовий віддати все, що має, нехай це використовує РФ, але щоб ЗС Білорусі безпосередньо не вступали у війну", - зазначив представник ГУР.
За даними розвідки, наразі біля кордону України з боку Білорусі зосереджено шість батальйонів: механізовані та повітряно-десантні. Зазначається, що рішення про їхнє задіяння залежатиме від подій на фронті.