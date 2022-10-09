Spiegel: Німеччина передасть Україні зимову військову форму

Федеральний уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги для українських військовослужбовців у розмірі 11 мільйонів євро, який допоможе підготуватися їм до зими, яка наближається, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Spiegel з посиланням на джерела.

Зазначається, що до пакету допомоги входять 100 тисяч одиниць бушлатів та іншого зимового одягу, 100 наметів з опаленням, сотні мобільних електрогенераторів та комплексні сухпайки.

Ще наприкінці літа міністр оборони Олексій Резніков звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з проханням терміново надати зимове спорядження для потреб Збройних Сил України, зокрема зимову форму для 200 тисяч солдатів.

Після цього стало відомо, що із зимовою військовою формою Україні допоможуть Данія, Литва та низка інших членів Альянсу. За попередніми даними штаб-квартири НАТО, наразі можна покрити близько 50% визначених Україною потреб.

Як повідомлялося, уряд Німеччини протягом останнього тижня передав Україні дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 в межах пакету військової допомоги для протистояння агресії Росії.