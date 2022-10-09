У Конгрес США внесли законопроекти про визнання РФ спонсором тероризму

У неділю, 9 жовтня, до Конгресу США було внесено законопроекти про визнання Росії державою-спонсором тероризму, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це повідомляє старший радник Конгресу Пол Массаро у Twitter.

За його словами, у верхню палату парламенту США внесли законопроекти сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія), якими пропонується офіційно визнати Росію спонсором тероризму.

Також до Конгресу внесли законопроект конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден виступив проти визнання Росії державою спонсором-тероризму.

Незважаючи на позицію Байдена, після цього на розгляд Сенату США внесли черговий законопроект про визнання Росії країною-спонсором тероризму.