Генштаб: РФ домовляється про боєприпаси з третіми країнами і везе їх із Білорусі

Російські війська ведуть переговори з третіми країнами про закупівлю боєприпасів, також переміщують їх із Білорусі, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину.

"Керівництво РФ здійснює заходи з пошуку додаткових ресурсів для ведення війни. На цей час ведуться переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

Іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали республіки Білорусь. Найближчим часом сплановано переміщення на територію Росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами".

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ударів противника постраждало населення та об’єкти більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема, Березнегувате, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Зеленопілля, Времівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Давидів Брід, Нова Кам’янка, Трифонівка.

Для ударів по Запоріжжю противник використав двадцять крилатих, авіаційних та зенітних керованих ракет. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136. Один з них було знищено силами і засобами ППО в акваторії Чорного моря.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Миропілля, Мезенівка, Ворожба, Славгород, Середина Буда та Старикове Сумської області. Не перетинаючи державного кордону, ворог завдав авіаційних ударів, задіявши армійську авіацію.

На Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони 30 населених пунктів. Серед них – Білий Колодязь, Висока Яруга, Ізюм, Нескучне, Рідкодуб, Червона Зоря. Застосовував ударні БпЛА.

На Краматорському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Іванівка, Невське, Першотравневе, Серебрянка та Терни. Здійснюють масоване мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зайцеве, Зеленопілля, Соледар, Яковлівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське, Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілам з танків, мінометів та ствольної артилерії ворогом піддано понад 30 населених пунктів. Серед них Гуляйпільське, Вільне Поле, Вугледар, Времівка, Новосілка, Полтавка та Чарівне.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони більш ніж 35 міст та сіл вздовж всієї лінії зіткнення. Так, в Миколаївській області під удари потрапили 38 об’єктів, з них – жодного військового. Це, зокрема, 24 житлові будинки, 3 об’єкти – критична інфраструктура та життєзабезпечення, 7 – промислові об’єкти.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бударки, Терни, Соледар, Нью-Йорк, Первомайське, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 9 ударів. Підтверджено ураження 7 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА, один літак ворога та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону вогневого ураження також потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та позиції самохідної артилерії.