У Стамбулі пролунав вибух і почалася сильна пожежа

У неділю, 9 жовтня, увечері в Стамбулі пролунав вибух і почалася пожежа в одній з будівель, що знаходиться в азіатській частині міста. Внаслідок події щонайменше одна людина постраждала, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За інформацією видання Rudaw, вибух у будівлі, внаслідок якої почалася пожежа, стався в районі Кадикей. Причина події поки що залишається невідомою. На місце вже прибули пожежники, поліцейські та лікарі.

При цьому зазначається, що з будівлі, яка горить, вже вивели одну людину з травмами. Зараз рятувальники намагаються втихомирити полум'я.