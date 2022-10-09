Під час протестів в Ірані загинули майже 200 людей

Під час масових протестів, що охопили Іран після смерті дівчини, яка була жорстоко затримана поліцією, загинуло 185 людей, серед них є діти, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"Щонайменше 185 людей, у тому числі щонайменше 19 дітей, загинули під час загальнонаціональних протестів по всьому Ірану" , - заявили в неурядовій правозахисній організації "Iran Human Rights".

Зазначається, що майже половина від загальної кількості людей загинула у провінціях Сістан і Белуджистан.

Влада назвала протести змовою ворогів Ірану, включаючи США. Вони звинуватили озброєних дисидентів, серед іншого, у насильстві, яке, як повідомляється, призвело до загибелі щонайменше 20 співробітників сил безпеки.

Нагадаємо, Іран охопили протести після смерті дівчини, яку затримала поліція за неправильне носіння хіджабу.

До слова, масові заворушення вирували щонайменше у 80 містах. Одне із них після вуличних боїв було повністю захоплено демонстрантами.