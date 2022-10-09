Bloomberg: ЄС розробляє схему передачі активів РФ на відновлення України

Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи, які підпадають під санкції проти РФ, і використовувати їх як вклад у відновлення України. Про це, з посиланням на Bloomberg, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Згідно з чинними правилами, активи, що підпадають під санкції, заморожені, що робить їх використання або відчуження ускладненим. Законна можливість накладення арешту на активи дозволить направити їх на відновлення України.

Єврокомісія планує збільшити повноваження країн Євросоюзу щодо арешту підсанкційних активів Росії шляхом розширення списку злочинів, до якого вже входять відмивання грошей та корупція, включивши до нього порушення санкцій ЄС.