Президент Австрії зберіг посаду за підсумками виборів

На президентських виборах в Австрії в неділю перемогу здобуває чинний глава держави Александер ван дер Беллен, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Згідно з попередніми підсумками голосування, оприлюдненими Міністерством внутрішніх справ, чинний президент набрав понад 54% голосів.

Тим самим ван дер Беллен переміг у першому турі голосування, заручившись підтримкою понад половини виборців. Його обрано на другий шестирічний термін.

Основний суперник чинного президента Франц Розенкранц із правої Партії Свободи набрав близько 19% голосів та визнав свою поразку.

Ван дер Беллен – колишній голова австрійської партії Зелених. Шість років тому його було обрано президентом у драматичній боротьбі з кандидатом від Партії Свободи – тоді за рішенням суду було проведено повторне голосування, розрив між кандидатами був дуже невеликим.

Цього разу його кандидатуру підтримали майже всі провідні партії – як керівна Народна партія, так і опозиційні соціал-демократи. Вони не висували своїх кандидатів.

Наразі 78-річний президент набув великої популярності у суспільстві завдяки своїй виваженій позиції під час політичних криз у країні, зокрема гучного скандалу за участю колишнього канцлера Себастьяна Курца. Ван дер Беллен виступав із критикою російського президента Володимира Путіна та вторгнення в Україну.