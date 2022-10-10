Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 10.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 62 870 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2495 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1486 (+9) од,
  • РСЗВ – 353 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 181 (+1) од,
  • літаків – 267 (+1) од,
  • гелікоптерів – 235 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11),
  • крилатих ракет ‒ 249 (+2),
  • кораблів /катерів  ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

Дані уточнюються.

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