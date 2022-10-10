По всій Україні – повітряна тривога та вибухи (Оновлено)
У понеділок вранці повітряну тривогу оголошено по всій материковій частині України, крім окупованого Криму. Про вибухи повідомляють у найбільших містах країни.
Ряд вибухів зафіксовано у Києві. Рух столичного метро припинено. Є інформація про наявність загиблих та поранених.
Повідомляється про вибухи на Дніпропетровщині та в обласному центрі.
"Масована ракетна атака на область. Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби. Не виходьте з укриттів. Залишається загроза ракетних ударів. Бережіть себе!" , – заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Вибухи зафіксовані у низці західних областей.
"Наразі є інформація про удари по об'єктах інфраструктури нашої області", - повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів", - повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомив про виліт із Білорусі дронів-камікадзе. За його словами, дрони перетнули кордон з Волинською областю.
Про вибухи також повідомляється в Конотопі Сумської області.
Також повідомляється про вибухи на Полтавщині.
"У Кременчуцькому районі було чути вибухи. Деталі згодом! Перебувайте в укриттях!" - повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три "прильоти" по місту.
"Удар був по об'єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання", - повідомив він та додав, що на місці працюють відповідні служби.
З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену, повідомляють у підприємстві.
Вночі було завдано ударів по Запоріжжю. Внаслідок ракетних ударів був зруйнований житловий багатоповерховий будинок. За попередніми даними є загиблі та постраждалі.
"В результаті ракетної атаки в центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога" , - повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.