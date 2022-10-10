По всій Україні – повітряна тривога та вибухи (Оновлено)

У понеділок вранці повітряну тривогу оголошено по всій материковій частині України, крім окупованого Криму. Про вибухи повідомляють у найбільших містах країни.

Ряд вибухів зафіксовано у Києві. Рух столичного метро припинено. Є інформація про наявність загиблих та поранених.

Повідомляється про вибухи на Дніпропетровщині та в обласному центрі.

"Масована ракетна атака на область. Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби. Не виходьте з укриттів. Залишається загроза ракетних ударів. Бережіть себе!" , – заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вибухи зафіксовані у низці західних областей.

"Наразі є інформація про удари по об'єктах інфраструктури нашої області" , - повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів" , - повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомив про виліт із Білорусі дронів-камікадзе. За його словами, дрони перетнули кордон з Волинською областю.

Про вибухи також повідомляється в Конотопі Сумської області.

Також повідомляється про вибухи на Полтавщині.

"У Кременчуцькому районі було чути вибухи. Деталі згодом! Перебувайте в укриттях!" - повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. ﻿

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три "прильоти" по місту.

"Удар був по об'єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання" , - повідомив він та додав, що на місці працюють відповідні служби. ﻿

З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену, повідомляють у підприємстві.

Вночі було завдано ударів по Запоріжжю. Внаслідок ракетних ударів був зруйнований житловий багатоповерховий будинок. За попередніми даними є загиблі та постраждалі.