Естонія готує офіційне визнання РФ державою-терористом
Цього тижня у парламенті Естонії очікуються термінові рішення для визнання Росії державою-терористом. Про це заявив голова комітету парламенту Естонії у закордонних справах Марко Міхельсон, повідомляє Європейська правда.
Депутат відзначив, що це рішення також стане відповіддю на російські ракетні атаки по містах України. Поширивши фото багатоквартирного будинку, частково зруйнованого вибухом ракети у Запоріжжі, Міхельсон зазначив, що закликає до визнання терористичної сутності дій РФ.
"Парламент Естонії завтра представить резолюцію, яка назве російський режим терористичним. Підтримуйте нас!" - написав він у twitter.
Міхельсон не уточнив, чи йдеться про внесення проєкту, чи про узгоджені плани його ухвалення вже у вівторок. Чинний тиждень у парламенті Естонії є сесійним, коли відбувається ухвалення рішень.
Раніше він вже досяг згоди з колегами про підготовку такого документа. Наприкінці вересня Марко Міхельсон заявляв, що очолюваний ним комітет
"одноголосно дотримується думки, що Рійгікогу (парламент) має підготувати заяву, що визнає російський режим терористичний, а Росію – державою-спонсором тероризму.
Як відомо, Україна вимагає від США визнання за Росією такого статусу.