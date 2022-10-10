Укрзалізниця: Можлива затримка поїздів західного напрямку

Укрзалізниця попереджає﻿ про можливість затримки поїздів західного напрямку через ранкові ракетні обстріли росіян.

Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі.

За словами УЗ, резервні теплотяги вже готуються забезпечити безперервний рух.

"Усі залізничні вокзали працюють у штатному режимі на висадку та посадку, пасажири в укриттях.