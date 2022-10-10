Зеленський та Залужний відреагували на масований обстріл

Президент України Володимир Зеленський та очільник Генштабу Валерій Залужний прокоментували масований обстріл російськими військами українських міст.

Глава держави заявив, що у російських ракет та іранських БПЛА дві мішені: енергосистема і люди.

"Енергооб'єкти – по всій країні. Київщина та Хмельницька область, Львів та Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь. Вони прагнуть паніки та хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.

Друга мета – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільшої шкоди" , - заявив Зеленський у відеозверненні біля стін Офісу президента.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що станом на 11:00 система ППО збила 41 з 75 російських ракет.