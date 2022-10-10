Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне військо

Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ, повідомляє Українська правда.

"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання Союзної держави" , - заявив керівник Білорусі.

За словами Лукашенка, основу цього угруповання складають збройні сили Білорусі. За його словами, це угруповання буде задіяне, "якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз"



Лукашенко заявив, що формування цього угруповання вже почалося.

"Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання" , - підкреслив диктатор.

Також Лукашенко на нараді з військовими та силовиками заявив, що нібито напередодні Мінськ неофіційними каналами "попередили про завдання удару по Білорусі з території України".