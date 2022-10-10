Три російські ракети пролетіли над Молдовою – Кишинів викликав посла РФ

Віцепрем’єр та МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що під час масованого ракетного обстрілу України щонайменше три ракети пролетіли над територією сусідньої Молдови, повідомляє Європейська правда.

"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії" ,- пише він.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace. I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation. — Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022

Президент Молдови Майя Санду засудила масований ракетний удар РФ українськими містами.