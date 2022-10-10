Три російські ракети пролетіли над Молдовою – Кишинів викликав посла РФ
Віцепрем’єр та МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що під час масованого ракетного обстрілу України щонайменше три ракети пролетіли над територією сусідньої Молдови, повідомляє Європейська правда.
"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії",- пише він.
Президент Молдови Майя Санду засудила масований ракетний удар РФ українськими містами.
"Рішуче засуджую триваючий масований ракетний удар по українських містах, включно з Києвом. Варварство, тероризм і вбивство невинного цивільного населення має негайно припинитися", - написала вона.