МОН закликає всі заклади освіти перейти на дистанційне навчання

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав начальників обласних військових адміністрацій та керівників закладів освіти забезпечити навчання дітей у дистанційному форматі через масований обстріл РФ України.

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)" - написав Шкарлет. ﻿

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів, у частині областей проблеми зі світлом та мобільним зв'язком.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що станом на 11:00 система ППО збила 41 з 75 російських ракет.