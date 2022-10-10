Зеленський та Шольц домовились про термінове скликання G7

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися про скликання термінового засідання G7.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Домовилися з Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури" , – зазначив Зеленський.

Керівник ОП Андрій Єрмак додав, що Зеленський також провів розмову з Макроном.