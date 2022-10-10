Зеленський та Шольц домовились про термінове скликання G7

Зеленський та Шольц домовились про термінове скликання G7

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися про скликання термінового засідання G7.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Домовилися з Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", – зазначив Зеленський.

Керівник ОП Андрій Єрмак додав, що Зеленський також провів розмову з Макроном.

"Домовились про завтрашнє засідання G7 з жорсткою заявою щодо підтримки України, посилення допомоги у закритті українського неба, подальші санкції", - написав він у Telegram﻿.

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