Зеленський та Шольц домовились про термінове скликання G7
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися про скликання термінового засідання G7.
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Домовилися з Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", – зазначив Зеленський.
Керівник ОП Андрій Єрмак додав, що Зеленський також провів розмову з Макроном.
"Домовились про завтрашнє засідання G7 з жорсткою заявою щодо підтримки України, посилення допомоги у закритті українського неба, подальші санкції", - написав він у Telegram.