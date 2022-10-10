Путін прокоментував ракетний удар по містах України

Президент Росії Володимир Путін на нараді з постійними членами Радбезу, на якій обговорюють вибух на Кримському мосту, заявив, що Україна нібито намагалася підірвати "Турецький потік", а також нібито вже вчинила 3 теракти щодо Курської АЕС, повідомляє Українська правда.

"Україна намагалася підірвати "Турецький потік". СБУ вже здійснила 3 теракти щодо Курської АЕС" , - заявив Путін.

Президент РФ, яка вранці 10 жовтня випустила 83 ракети і вбила щонайменше 10 людей в Україні, заявив, що нібито "київський режим давно використовує терористичні методи".

Він також додав, що Росію нібито не допускають до розслідування вибухів на "Північних потоках".

Також Путін пригрозив "жорсткою відповіддю" у разі спроб проведення "терактів" на території РФ, коментуючи ранкову ракетну атаку на Україну.