ДСНС: внаслідок масованої ракетної атаки загинуло 9 осіб

Унаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу областей України загинуло 9 осіб, ще 36 травмовано. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російських обстрілів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС﻿.

Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.

Відсутнє електропостачання у 5 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що окупанти завдали ударів по 11 об'єктах критичної інфраструктури. У багатьох областях проблеми зі світлом та мобільним зв'язком.

МОН закликає навчальні заклади перейти на дистанційне навчання.