Німеччина обіцяє першу систему ППО для України ближчими днями

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів". Про це, з посиланням на Spiegel, повідомляє Українська правда.

"Поновлення ракетних ударів по Києву та багатьох інших містах підкреслює, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО. Тож зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії загрозі з повітря. У найближчі кілька днів перша з наших чотирьох передових систем IRIS-T буде готова ефективно захищати українців" , - заявила Крістіне Ламбрехт.

Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується у наступному році.

Як стало відомо, посол Німеччини Анка Фельдгузен під час масованої ракетної атаки на Київ вранці 10 жовтня ховалася в одному сховищі з сотнями киян.