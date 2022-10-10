Міноборони РФ заявило, що "цілі удару досягнуто"

Міноборони РФ заявило про досягнення цілей масованого удару по Україні у понеділок, 10 жовтня, повідомляє Корреспондент.

"Завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах систем військового управління, зв'язку та енергетики України - цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражені" , - стверджують окупанти.

Нагадаємо, окупанти сьогодні випустили по Україні 83 ракети, 43 знищені.

Наразі відомо про пошкодження 11 важливих інфраструктурних об'єктів, у низці регіонів та міст проблеми з енергопостачанням.

Повідомлялось про 10 загиблих та десятки поранених унаслідок ранкової атаки.