Українців попросили ввечері обмежити споживання електроенергії

Українців просять обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.﻿ Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії" , - написав він та додав, що це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.

Крім того, народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Герус повідомив, що найбільш енерговитратними є такі прилади: