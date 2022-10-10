Українців попросили ввечері обмежити споживання електроенергії

Українців попросили ввечері обмежити споживання електроенергії
Фото: Pixabay

Українців просять обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 22:00. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.﻿ Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії", - написав він та додав, що це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.

Крім того, народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Герус повідомив, що найбільш енерговитратними є такі прилади:

  • - електрообігрівачі
  • - бойлери
  • - кухонна електроплита,
  • - мікрохвильова піч,
  • - пральна машина,
  • - електрична духова шафа,
  • - електрочайник (кавоварка),
  • - праска
  • - посудомийна машина
  • - кондиціонер
  • - зарядні пристрої
  • - пилосос
  • - комп’ютер
  • - телевізор

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