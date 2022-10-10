У Києві та області вводять віялові відключення електрики
У Києві та області через пошкодження критичної інфраструктури запроваджують графіки віялових відключень електроенергії. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Внаслідок обстрілів російськими варварами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області", - написав він.
Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми, додав мер.