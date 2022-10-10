У Києві та області вводять віялові відключення електрики

У Києві та області через пошкодження критичної інфраструктури запроваджують графіки віялових відключень електроенергії. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко﻿.

"Внаслідок обстрілів російськими варварами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області" , - написав він.

Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми, додав мер.