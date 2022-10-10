ГУР: масовані ракетні удари — "стиль" нового командувача силами РФ

Масовані ракетні удари і терор мирного населення — «фірмовий стиль» нового командувача силами російських окупантів в Україні Сергія Суровікіна, повідомляє Новое время.

Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону у понеділок, 10 жовтня.

"…Нещодавно такий собі Сергій Суровікін був представлений як новий глава окупаційної армії росіян в Україні. Він відомий тим, що очолював повітряно-космічні сили Росії, не служивши в авіації, а до цього — повітряне угруповання росіян у Сирії. Це його стиль… закидати ракетами інфраструктуру, зокрема об'єкти цивільної інфраструктури" , — сказав Юсов.

За словами представника ГУР, мета російських ракетних атак — показати, що нові кадрові призначення глави кремлівського режиму Володимира Путіна мають якесь значення, проте стратегічно для Росії це нічого не змінює. Він наголосив, що удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі, вулицях українських міст та іноземних дипломатичних представництвах — теракти з боку Росії.

"…Тактика, по суті, воєнних злочинів проти мирного населення, яку російська армія використовувала зокрема в Сирії… Можемо умовно назвати це фірмовим стилем [Суровікіна]. Це спроба залякування" , - додав Юсов.

На тлі провалів російської армії Володимир Путін 8 жовтня призначив командувачем окупаційних військ в Україні генерала Сергія Суровікіна.

Внаслідок ракетної атаки РФ на Україну вранці 10 жовтня є загиблі та постраждалі в Києві та інших містах. Пошкоджено важливі об'єкти критичної інфраструктури. Ударів зазнали вісім областей.﻿

За даними Головного управління розвідки, російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 і 3 жовтня.

В Офісі президента закликали українців обмежити споживання електроенергії протягом п'яти годин – з 17:00 до 22:00 – у понеділок, 10 жовтня.