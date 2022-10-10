СБУ оголосила у розшук низку російських чиновників: хто у списку
СБУ оголосила в розшук низку російських чиновників, яких звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, повідомляє Новое время.
Про це СБУ повідомляє у Telegram.
У розшук були оголошені:
- голова ФСБ Олександр Бортніков,
- речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін,
- керівник Росгвардії Віктор Золотов,
- міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев,
- голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко,
- директор СЗР Сергій Наришкін,
- міністр оборони Сергій Шойгу,
- секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
Також відомо, що СБУ оголосила у розшук речника МЗС країни-агресора Росії Марію Захарову.
Їх звинувачують за статтею 110 ч. 3 про зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України. Статтею передбачено позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила у розшук заступника голови ради безпеки та колишнього президента країни-терориста РФ Дмитра Медведєва.