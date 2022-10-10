СБУ оголосила у розшук низку російських чиновників: хто у списку

СБУ оголосила у розшук низку російських чиновників: хто у списку
Фото: Facebook

СБУ оголосила в розшук низку російських чиновників, яких звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, повідомляє Новое время.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

У розшук були оголошені:

  • голова ФСБ Олександр Бортніков,
  • речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін,
  • керівник Росгвардії Віктор Золотов,
  • міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев,
  • голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко,
  • директор СЗР Сергій Наришкін,
  • міністр оборони Сергій Шойгу,
  • секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також відомо, що СБУ оголосила у розшук речника МЗС країни-агресора Росії Марію Захарову.

Їх звинувачують за статтею 110 ч. 3 про зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України. Статтею передбачено позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила у розшук заступника голови ради безпеки та колишнього президента країни-терориста РФ Дмитра Медведєва.

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