СБУ оголосила у розшук низку російських чиновників: хто у списку

СБУ оголосила в розшук низку російських чиновників, яких звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, повідомляє Новое время.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

У розшук були оголошені:

голова ФСБ Олександр Бортніков,

речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін,

керівник Росгвардії Віктор Золотов,

міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев,

голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко,

директор СЗР Сергій Наришкін,

міністр оборони Сергій Шойгу,

секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також відомо, що СБУ оголосила у розшук речника МЗС країни-агресора Росії Марію Захарову.

Їх звинувачують за статтею 110 ч. 3 про зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України. Статтею передбачено позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила у розшук заступника голови ради безпеки та колишнього президента країни-терориста РФ Дмитра Медведєва.