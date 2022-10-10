ОК "Південь": у небі над Херсонщиною збили російський штурмовик Су-25

У понеділок, 10 жовтня, на Херсонщині українські зенітники збили російський штурмовик Су-25, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".

Так, підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади близько 14:30 "приземлили" російський штурмовик Су-25.

Як повідомлялось, 27 вересня українські захисники збили два російські штурмовики Су-25. Один із них — у Миколаївській області, другий — у Херсонській.