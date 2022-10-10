Кличко розповів про пошкодження у Києві після ракетної атаки
Внаслідок ракетного обстрілу Києва вранці 10 жовтня постраждали 45 житлових будинків, 5 закладів охорони здоров'я та 6 навчальних закладів, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
За інформацією Кличка, пошкодження різного ступеня зазнали:
- житлові будинки — 45;
- об'єкти критичної інфраструктури та ЖКГ — 5;
- навчальні заклади — 6 (3 школи, 1 дитячий садок, 2 будівлі позашкільного виховання);
- заклади соціальної сфери — 2;
- заклади культури — 6;
- заклади охорони здоров'я – 5;
- адмінбудівлі — 2.
Як повідомлялось, вранці 10 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Києву. В результаті загинули 6 мирних жителів та 50 отримали поранення.