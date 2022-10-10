Резніков закликав світ визнати Росію терористичною країною

Після всіх звірств та військових злочинів настав час юридично визнати Російську Федерацію терористичною державою, заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Новое время.

Він також нагадав, що це вже зробили Україна та Латвія.

"Настав час подивитися правді в очі та юридично визнати Росію терористичною державою. Як це вже зробили Україна та Латвія і готується зробити Естонія. Будьте сміливими, як українці" , - пише Резніков.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 10 жовтня повідомив, що за добу окупанти завдали по Україні більше 84 ракетних та авіаударів, використовуючи крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники. Повітряні Сили та протиповітряна оборона ЗСУ знищили 43 ворожих крилатих ракети та 13 безпілотників. Загроза нових ракетних та авіаударів зберігається.

Внаслідок ракетних ударів РФ по ряду областей України загинули 14 людей, щонайменше 90 постраждали.