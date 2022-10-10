Ракетні удари по Україні: Зеленський відповів російському режиму

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відповів на брехню російського диктатора Володимира Путіна щодо масованих ракетних ударів по Україні в понеділок, 10 жовтня, повідомляє Новое время.

Зеленський повідомив, що внаслідок російських атак 10 жовтня загинули 12 людей (за даними ДСНС станом на 21:00 — 14 загиблих і 97 постраждалих). Захисники України збили 43 російські ракети з 84, запущених окупантами, і 13 з 24 російських безпілотників.

"Очільники терористів кажуть, що вони нібито влучили по всіх цілях, які планували. По-перше, брешуть, як завжди. По-друге, брешуть, як завжди" , - прокоментував президент України.

Зеленський нагадав про реальні цілі окупантів і навів як приклад перехрестя Володимирської та бульвару Шевченка в Києві, на якому записав звернення. Неподалік від місця російського удару розташовані дзвіниця Софійського собору, Володимирська гірка, корпуси КНУ імені Шевченка, Будинок вчителя, де працювала Центральна Рада, та дитячий майданчик у парку Шевченка.

"Вони кажуть, що хочуть зіштовхнути Україну у XVIII століття. Але вони самі випали у значно давніший час, у час дикунів, якими вони стали цілком свідомо. А Україна все одно залишиться у XXI столітті. Київ бачив різних чужинців. І пережив їх усіх. Київ переживе й цю навалу терористів, у яких немає історії, немає традиції, немає культури. Вони тимчасові. І навіть якщо 70 років живуть, нічого не встигають зрозуміти" , - сказав глава української держави.

Президент сказав, що Україну неможливо залякати, а окупанти, які «хотіли нагнати більше страху» ударами по мирних містах у годину пік, «зачепили весь світ», і той підтримує нашу країну.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 10 жовтня повідомив, що за добу окупанти завдали по Україні більше 84 ракетних і авіаударів, використовуючи крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники. Повітряні Сили та протиповітряна оборона ЗСУ знищили 43 ворожих крилатих ракети і 13 безпілотників. Загроза нових ракетних та авіаударів зберігається.

Росіяни пошкодили об'єкти критичної інфраструктури, а також житлові будинки, культурні установи та інші цивільні об'єкти.