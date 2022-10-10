ОП: у Львові та області підключили 90% електропостачання
У Львівській області станом на вечір 10 жовтня 90% електропостачання підключено, у Львові - 95%, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Львів та область! Станом на зараз:
- 95 % електропостачання підключено
- 70 % водопостачання відновлено
Львівська область: 90% електропостачання підключено. Роботи тривають!
Нагадаємо:
В атакованому Росією Львові відновлюють електроенергію, водопостачання відсутнє в половині міста.