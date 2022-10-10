ОП: у Львові та області підключили 90% електропостачання

ОП: у Львові та області підключили 90% електропостачання
Фото: Рixabay

У Львівській області станом на вечір 10 жовтня 90% електропостачання підключено, у Львові - 95%, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Львів та область! Станом на зараз:

  • 95 % електропостачання підключено
  • 70 % водопостачання відновлено

Львівська область: 90% електропостачання підключено. Роботи тривають!

Нагадаємо:

В атакованому Росією Львові відновлюють електроенергію, водопостачання відсутнє в половині міста.

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