Ракетний удар по Україні: МВС підтверджує загибель 14 людей
Внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні 10 жовтня правоохоронними органами підтверджено загибель 14 людей, ще 97 осіб травмовані, повідомляє Українська правда.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону.
Фактично, це вдруге після 24 лютого цього року був настільки масштабний обстріл, а з точки зору критичної енергетичної інфраструктури, це, напевно, найбільший обстріл в сучасній історії.
Зараз цей обстріл можна назвати енергетичним тероризмом, він був продовженням, на мою думку, і ядерного тероризму з атомною станцією, маю на увазі Запорізьку АЕС, яка обстрілювалась постійно з боку російських військ.
Маємо обстріли в 12 регіонах. Ми зафіксували 74 обстріли на цю годину на жаль, маємо підтверджених 14 загиблих і 97 травмованих осіб".
За словами міністра, обстріли енергетичної інфраструктури планують подолати впродовж 24 годин.
За словами Монастирського, в Україні після ракетних ударів 10 жовтня загасили 30 пожеж. Наразі понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.
У Дніпропетровській області знеструмлено 4 шахти, де на момент вибухів перебували 854 шахтарі. Під землею залишаються 118 гірників, однак триває їх підйом на поверхню.