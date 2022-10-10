Politico: ЄС планує наступного року надавати Україні 1,5 млрд євро щомісяця

Європейська комісія працює над тим, щоб вже наступного року надавати Україні майже 1,5 млрд євро підтримки кожного місяця, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Наразі комісія обговорює з міністерствами фінансів країн ЄС, як можна було б надати підтримку. Чиновники додають, що загальна сума, а також частка грантів чи позик все ще обговорюються.

Вже наступного тижня можуть надійти пропозиції або напередодні конференції з відновлення України у Берліні 25 жовтня, яку організувала Німеччина.

"Надання короткострокової допомоги у вигляді макрофінансової допомоги Україні досі здійснювалося на разовій основі" , - заявив єврокомісар з бюджету Йоганнес Ган

Також Ган заявив, що з огляду на постійну потребу допомоги можна було б розглянути більш структуроване рішення для більш високого ступеня передбачуваності. Саме тому він працюю з країнами ЄС над рішенням, яке дозволить мати більш структуровану, передбачувану та автоматизовану підтримку принаймні наступного року.

Нагадаємо, що США нададуть Україні 55 млн доларів для підготовки до зими.

Також стало відомо, що загальний обсяг пільгового фінансування, залученого Україною з 24 лютого, становить майже 18 млрд доларів.

Пізніше повідомляли, що Євросоюз планує збільшити військову допомогу Україні. Йдеться про навчання українських військових в Європі та розширення фінансової місії.