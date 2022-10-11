Hubble зробив нову яскраву фотографію далекого космосу

Космічний телескоп Hubble зробив фотографію кульове скупчення Terzan 1, яке розташоване на відстані 21,8 тисячі світлових років від Землі, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Зоряне скупчення Terzan 1 розташоване в сузір'ї Скорпіон. Воно являє собою пов'язану гравітацією групу зірок, що обертаються навколо галактичного центру, як єдиний супутник.

Водночас Terzan 1 є найближчим зоряним скупченням до ядра Чумацького Шляху серед усіх відомих. Відстань між ними становить 4200 світлових років.

Космічний об'єкт було відкрито французьким астрономом Агопом Терзаном у 1960-70-х роках.