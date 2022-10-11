ДСНС: унаслідок вчорашньої масованої атаки загинули 19 осіб

Вчора, 10 жовтня, внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж. Про це повідомляє ДСНС﻿.

За попередніми даними загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.

Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

"ДСНС для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури" , - йдеться в повідомленні.

За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тис. 571 населеного пункту в Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.