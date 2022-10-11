ПК "Південь": над Одещиною та Миколаївщиною збили вісім дронів-камікадзе

Вночі сили ППО збили вісім дронів-камікадзе Shahed-136 над Миколаївською та Одеською областями.

Про це повідомляє ПК "Південь"﻿.

﻿"11 жовтня, з 3.30 до 05.30 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено над Миколаївщиною п’ять ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136", над Одещиною - три" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Нагадаємо, 12 вересня було вперше підтверджено бойове використання в Україні дрона Shahed-136. Дрон був збитий ЗСУ біля Куп'янська на Харківщині.

Повідомлялось, що ці дрони Росія отримала з Ірану, однак обидві сторони це не підтверджують.