Генштаб: Росія вже втратила близько 63 тис. військових

Генштаб: Росія вже втратила близько 63 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2504 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5162 (+13) од,
  • артилерійських систем – 1496 (+10) од,
  • РСЗВ – 353 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 181 (+0) од,
  • літаків – 268 (+1) од,
  • гелікоптерів – 235 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17),
  • крилатих ракет ‒ 295 (+46),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) од,
  • спеціальної техніки  ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.

Дані уточнюються.

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