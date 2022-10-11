Генштаб: Росія вже втратила близько 63 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2504 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 5162 (+13) од,

артилерійських систем – 1496 (+10) од,

РСЗВ – 353 (+0) од,

засобів ППО ‒ 181 (+0) од,

літаків – 268 (+1) од,

гелікоптерів – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17),

крилатих ракет ‒ 295 (+46),

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.

Дані уточнюються.