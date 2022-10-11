У Києві ввели графік погодинного відключення електроенергії за районами

У Києві з 11 жовтня вводяться графіки почергового електропостачання. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що це необхідно для забезпечення стабільності функціонування енергосистеми після пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури.

В ДТЕК додали, що компанія заздалегідь буде оприлюднювати графіки відключення електрики на сайті з адресами і часом відключення.

www.dtek-kem.com.ua

Нагадаємо, вчора Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Унаслідок обстрілу було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури, у багатьох областях виникли проблеми зі світлом, водопостачанням та мобільним зв'язком.