ЄС працює над новим пакетом санкцій проти РФ

Журналіст Ріхард Йозвяк заявив, що Євросоюз працює над новим пакетом санкцій проти країни-агресора Росії, повідомляє Новое время.

"Вже ведеться робота над потенційним новим пакетом санкцій ЄС проти Росії" , — написав він у Twitter.

За його словами, новий пакет може включати конфіскацію російських активів, заборону на продаж майна та інші моменти, які розглядалися в попередніх раундах.

Журналіст зазначив, що санкції також можуть запровадити й проти Білорусі.