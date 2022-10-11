ЄС працює над новим пакетом санкцій проти РФ
Журналіст Ріхард Йозвяк заявив, що Євросоюз працює над новим пакетом санкцій проти країни-агресора Росії, повідомляє Новое время.
"Вже ведеться робота над потенційним новим пакетом санкцій ЄС проти Росії", — написав він у Twitter.
За його словами, новий пакет може включати конфіскацію російських активів, заборону на продаж майна та інші моменти, які розглядалися в попередніх раундах.
Журналіст зазначив, що санкції також можуть запровадити й проти Білорусі.