ДТЕК: Росія двічі завдала удару по Ладижинській ТЕС (Оновлено)
Російські війська продовжили обстріл української енергетичної інфраструктури й у вівторок вранці пошкодили обладнання Ладижинської ТЕС у Вінницькій області. Про це повідомила прес-служба ДТЕК.
"Вранці російські терористичні війська дронами-камікадзе здійснили обстріл Ладижинської ТЕС. Ушкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомили на електростанції.
Пізніше по ТЕС було завдано повторного удару.
"Це сталося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією - 6 осіб. Потерпілим було оперативно надано медичну допомогу, вони доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні ДТЕК.
Серед поранених працівників компанії немає.
"Внаслідок обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли вирішуватиме ситуація з безпекою, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення", - додали в компанії.
Щойно ситуація з безпекою дозволить, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та почнуть відновлення пошкодженого обладнання.
Ладижинська ТЕС розташована у м. Ладижин Вінницької області. Електростанція має 6 енергоблоків потужністю 300 МВт кожен