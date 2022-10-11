РФ атакувала Ладижинську ТЕС іранськими дронами

Російські війська продовжили обстріл української енергетичної інфраструктури і у вівторок вранці пошкодили обладнання Ладижинської ТЕС у Вінницькій області. Про це повідомила прес-служба ДПЕК.

"Вранці російські терористичні війська дронами-камікадзе здійснили обстріл Ладижинської ТЕС. Ушкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв" , - повідомили на електростанції.

Наразі для безпеки на об'єкті знаходиться критично необхідний персонал, працівники перебувають в укриттях. На місці працюють відповідні служби.

Щойно ситуація з безпекою дозволить, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та почнуть відновлення пошкодженого обладнання.

Ладижинська ТЕС розташована у м. Ладижин Вінницької області. Електростанція має 6 енергоблоків потужністю 300 МВт кожен