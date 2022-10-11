Росія двічі завдала удару по Ладижинській ТЕС (Оновлено)

Російські війська продовжили обстріл української енергетичної інфраструктури і у вівторок вранці пошкодили обладнання Ладижинської ТЕС у Вінницькій області. Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

"Вранці російські терористичні війська дронами-камікадзе здійснили обстріл Ладижинської ТЕС. Ушкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв" , - повідомили на електростанції.

Пізніше по ТЕС було завдано повторного удару.

"Це сталося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією - 6 осіб. Потерпілим було оперативно надано медичну допомогу, вони доставлені до лікарні" , - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Серед поранених працівників компанії немає.

"Внаслідок обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли вирішуватиме ситуація з безпекою, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення" , - додали в компанії.

Щойно ситуація з безпекою дозволить, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та почнуть відновлення пошкодженого обладнання.

Ладижинська ТЕС розташована у м. Ладижин Вінницької області. Електростанція має 6 енергоблоків потужністю 300 МВт кожен