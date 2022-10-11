ОВА: окупанти завдали удару по Львівщині, є постраждалий (Оновлено)
Російські війська сьогодні, 11 жовтня, обстріляли Львівську область. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Попередньо: удар по об‘єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток", - повідомив голова ОВА.
Станом на 12:30 відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.
Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.
Львів'ян просять зробити невеликий запас води, адже протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні.
Станом на 13:30: за попередніми даними внаслідок ракетного удару травмовано одну людину. Стан середньої важкості, повідомив мер Львова Андрій Садовий.