ОВА: окупанти завдали удару по Львівщині, є постраждалий (Оновлено)

Російські війська сьогодні, 11 жовтня, обстріляли Львівську область. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький﻿.

"Попередньо: удар по об‘єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток" , - повідомив голова ОВА.

Станом на 12:30 відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.

Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.

Львів'ян просять зробити невеликий запас води, адже протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні.

Станом на 13:30: за попередніми даними внаслідок ракетного удару травмовано одну людину. Стан середньої важкості, повідомив мер Львова Андрій Садовий.