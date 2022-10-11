КДБ Білорусі взимку чекає переломного моменту у війні

Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель вважає, що переломним моментом у російській війні в Україні може стати період із листопада до лютого, повідомляє Українська правда.

"Якщо Російська Федерація якісно проведе мобілізацію, забезпечить своє угруповання технічними засобами і передовим озброєнням, то бойові дії вступлять у ключову фазу. За нашими оцінками, у період листопада цього року до лютого наступного буде переломний момент" , - заявив очільник КДБ.

Зі свого боку Міноборони Білорусі цитує заяву держсекретаря Радбезу РБ Олександра Вольфовича про те, що Україна нібито намагається завдати удару по Білорусі, а НАТО і європейські країни нібито "вже відкрито розглядають можливі варіанти агресії" проти РБ.

"У вищих ешелонах влади України також обговорюється можливість нанесення удару по Білорусі, насамперед використовуючи наших втікачів, які там перебувають: полк Калиновського, батальйон Литвина та інші незаконні збройні формування" , - повідомив Вольфович.

При цьому міністр оборони Білорусі Віктор Хренін знову повторив наратив самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка про те, що завдання регіонального угруповання військ нібито "суто оборонні". А всі заходи, що проводяться зараз, нібито спрямовані на "адекватне реагування на дії поблизу білоруських кордонів".