Скільки українців виїхали до Польщі за останню добу

У зв’язку з масовими ракетними обстрілами окупаційних військ багато українців виїхали до Польщі, повідомляє УНН.

Згідно з даними польської прикордонної служби, 10 жовтня кордон з України у Польщу перетнули 19,9 тис. осіб. За ніч до 7 ранку 11 жовтня – ще 6,5 тис. людей. Загалом за добу в Польщу виїхали 26,4 тис. осіб з України. Своєю чергою, до України із Польщі 10 жовтня в'їхали 20,2 тис. людей.

"З 24 лютого офіцери прикордонної служби пропустили 6,927 млн осіб на прикордонних переходах. У зворотному напрямку – в Україну – виїхали понад 5,152 млн осіб" , - ідеться у повідомленні.

Станом на початок жовтня кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн.