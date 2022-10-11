Повітряні сили: в небі над Україною збили 14 ворожих ракет

Станом на поточну годину Повітряні сили Збройних сил України знищили 14 ракет, які ворог випустив по території України. Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Станом на зараз, буквально годину тому, маємо дві крилаті ракети. Знищено також два БПЛА. Також чотири крилаті ракети знищено на сході держави. Ще вісім крилатих ракет знищено на півдні. Якщо підсумувати, то вже 14 ракет знищено протиповітряною обороною по всій території держави” , – констатував він. ﻿

Речник Повітряних сил пояснив, що повітряні тривоги в Україні наразі тривають довше через те, що ворог застосовує тип ракет, дальність яких може досягати 5,5 тисячі кілометрів. Йдеться про крилаті ракети типу “Х-555”.

“Це велика відстань, яка перекриває всю Україну. Ці ракети можуть досягти кінця Європи. Тому, коли лунає повітряна тривога – ракети летять не так швидко, як інші типи. Це 800-900 км/год. Саме тому тривога триває так довго, і в будь-який час ракети можуть змінити свій курс та полетіти на інші напрямки” , – пояснив Ігнат.

Окрім того, ворог фактично з ночі до 5:30 ранку атакував Україну дронами-камікадзе. Вісім дронів “Shahed-136” було знищено силами повітряного командування “Південь” на півдні країни – в Одеській та Миколаївській областях.

Працює стратегічна авіація окупантів, яка запускається з районів Астрахані, Каспійського моря та інших регіонів країни-агресора.

З 7:00 стратегічна авіація ворога та бомбардувальники Ту-95 і Ту-160 випустили щонайменше 4 ракети, які було збито на півдні країни. Окупанти застосували авіацію, зенітно-ракетні війська, а також мобільні групи із переносними зенітними ракетними комплексами.