Зеленський збирав Ставку Головнокомандувача

Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Розглянули низку важливих питань. Насамперед обговорили ситуацію на передовій та наголосили на якісній роботі підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Обговорили кроки подальшої деокупації українських територій.

Про те, як відбувається ліквідація руйнувань, завданих ракетним обстрілом агресора, а також про захист об'єктів критичної інфраструктури доповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський" , - повідомив президент.

За словами Зеленського, також було обговорено підготовку української армії до зими.