ЗСУ: Обіцяних Заходом систем ППО буде недостатньо

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що тієї кількості систем ППО, яку обіцяють передати ЗСУ західні партнери, буде недостатньо, щоб убезпечити всю територію України, повідомляє Новое время.

Він підкреслив, що ППО можуть змінити та суттєво зміцнити систему протиповітряної оборони, якщо будуть надані ЗСУ у достатній кількості.

Речник нагадав, що Німеччина готова передати Україні системи ППО IRIS-T, а США мають намір відправити в Україну комплекси NASAMS. Він наголосив, що ця західна зброя допоможе суттєво зміцнити ППО на певних напрямках, але на даному етапі її буде недостатньо.

"Потрібно значно більше комплексів, і, мабуть, про це і йтиметься (у розмові - ред) з нашими західними партнерами" , - підкреслив він.

Раніше на тлі масованого ракетного удару країни-агресора РФ по містах України міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що найближчими днями Німеччина доставить Україні систему ППО IRIS-T.

Також після російської атаки президент США Джо Байден пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському сучасні системи ППО.