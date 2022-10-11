ОВА: Росія обстріляла об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині

Російські війська завдали удару по Дніпропетровській області, уражено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла" , - повідомив Резніченко. ﻿

Відповідні служби на місці. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів.