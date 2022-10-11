ОВА: Росія обстріляла об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині
Російські війська завдали удару по Дніпропетровській області, уражено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла", - повідомив Резніченко.
Відповідні служби на місці. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів.
"В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Прошу усіх заощаджувати електрику", - написав він.